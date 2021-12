Técnicos da dupla Ba-Vi mantém escalações em segredo

A máxima futebolística diz que clássicos são decididos nos detalhes, ainda mais se valem um título. E se saber os titulares e o esquema de jogo do rival pode render a Bahia e Vitória algum tipo de vantagem na partida de deste domingo, 6, às 16h, na Arena Fonte Nova, os técnicos Marquinhos Santos, do Tricolor, e Ney Franco, do Rubro-Negro, trataram de não dar chances ao adversários às vésperas do Ba-Vi.

Durante toda semana, os dois treinadores realizaram poucos coletivos e tiveram também muitos atletas em recuperação de lesões nos respectivos departamentos médicos. Ontem, tanto no Fazendão quanto na Toca do Leão, apenas os tradicionais rachões e treino de jogadas de bola parada. Porém, há algumas pistas de quem entrará em campo de primeira no clássico.

No Bahia, o lateral-esquerdo Guilherme Santos não treinou e pode dar lugar ao prata-da-casa Pará.

No ataque, ainda que recuperado de contusão e já em melhor forma física, o argentino Maxi Bianchucci deve mesmo iniciar o jogo no banco de reservas. Rhayner será o provável titular, ao lado de Talisca.

No Leão, Marquinhos participou do recreativo e tudo indica que irá a campo hoje à tarde. Se não der para ele, William Henrique seria o titular do ataque, ao lado de Souza.

A tendência é que os dois técnicos repitam o mesmo esquema tático das semifinais, com um Bahia mais precavido na defesa, com os volantes Fahel, Pitoni e Uelliton, e o Vitória mais solto no ataque, com Juan na armação de jogadas e Mansur na ala canhota.

O Vitória entra em campo com vantagem nas finais e joga por um empate ao final das duas partidas para ficar com o bicampeonato. O Ba-Vi de volta acontece no dia 13, no próximo domingo, em Pituaçu, com mando de campo do Leão.

Ingressos

Desde quinta-feira não há mais ingressos disponíveis para a torcida do Vitória (4.500 lugares no total, já que como mandante o Bahia tem direito a 90% de ocupação do estádio), mas ainda há bilhetes para os tricolores.

As vendas seguem hoje nos seguintes pontos: pela Internet (Leste Inferior, Cadeira Especial Oeste e Lounge Premium - até 12h), e nas bilheterias Norte, Sul e Visitante da Arena Fonte Nova (das 8h as18h).

adblock ativo