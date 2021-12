Técnicos da dupla Ba-Vi buscam mudanças após fracassos

Para solucionar um problema de um time de futebol, geralmente pensa-se no novo. É assim que os treinadores Jorginho, do Bahia, e Caio Júnior, do Vitória, têm trabalhado para repaginar suas equipes após os fracassos de ambos na Copa do Nordeste.

Porém, a curiosidade é que as peças-chave das mudanças são jogadores que já passaram pelos clubes. O Esquadrão, que tem o seu ataque como principal problema desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, vê no retorno de Adriano Michael Jackson a esperança para acabar com a seca de gols.

Já no Leão, os insucessos vinham ocorrendo por motivo oposto. Com muitos jogadores de boa qualidade na frente, o time pecava pelas constantes falhas no setor defensivo. Para curar isso, o clube trouxe de volta o zagueiro Victor Ramos, um dos destaques na campanha do acesso no ano passado.

Alvo de críticas após o desempenho ruim no Nordestão - 10 gols sofridos em seis jogos disputados -, a dupla de zaga rubro-negra é nova. Gabriel Paulista e David Braz foram substituídos por Victor Ramos e Cardoso. Na lateral esquerda, Mansur, ao que tudo indica, deve perder o posto de titular para o destro Marcos, improvisado. Na direta, assim como no gol, Nino Paraíba e Deola se mantêm, por enquanto, soberanos.

Nos outro setores também há mudanças, que dão ênfase à vocação ofensiva do time. No meio, os volantes Rodrigo Mancha e Mineiro foram sacados. Agora, Luis Alberto, Cáceres e Renato Cajá desfilam pelo setor. Mais à frente, Maxi Biancucchi, Dinei e Escudero compõem o trio ofensivo do Leão. De quebra, referendam o novo esquema tático. Um 4-2-1-3, mais ofensivo do que o 4-4-2 anterior. Os avantes Marquinhos e Marcelo Nicácio também deram adeus ao time principal.

Time titular do Vitória no Nordestão:

Provável time do Vitória para o Campeonato Baiano:

Mais veloz - No Bahia, o técnico Jorginho já havia elegido o principal problema desde a pré-temporada, quando cobrava mais velocidade à equipe. Ela veio com a chegada de Adriano. "É um jogador rápido, de força. Vai nos ajudar", comemorou o treinador, após o anúncio da contratação.

No mais, o esquema cauteloso com três volantes segue intocável, e, no setor defensivo, apenas a vaga de parceiro do capitão Titi no miolo de zaga está em aberto. Danny Morais deve mesmo ir para o banco, enquanto Brinner, que treinou ontem no time titular, é o favorito para ficar com o posto.

Time titular do Bahia no Nordestão:

Provável time do Bahia no Campeonato Baiano:

