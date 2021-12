Técnico Vanderlei Luxemburgo está de volta ao Vasco da Gama

O Vasco da Gama confirmou Vanderlei Luxemburgo como novo técnico. De acordo com nota oficial do clube no fim da tarde desta quinta-feira (31), o acordo firmado com Luxa só terminará no final da Série A do Campeonato Brasileiro, em 24 de fevereiro de 2021.

Junto com o comandante, chegam ao clube o auxiliar Mauricio Copertino e os preparadores físicos Antônio Melo e Daniel Félix. Luxemburgo esteve, até outubro de 2020, comandando o Palmeiras e foi campeão paulista desta temporada.

O Cruzmaltino vive momento delicado no Brasileirão: ocupa a 17ª posição na tabela, a primeira da zona de rebaixamento à Série B.. O clube tem apenas 28 pontos em 26 jogos. A próxima partida está marcada para quinta-feira (7 de janeiro), fora de casa, contra o Atlético Goianiense.

As informações são da Agência Brasil

