Técnico Roy deixa o Galícia e acerta com o Cabofriense

O técnico Antônio Carlos Roy não é mais o comandante do Galícia. O técnico recebeu uma proposta do Cabofriense, do Rio de Janeiro, para a disputa do seletivo contra o rebaixamento do Campeonato Carioca. O auxiliar Márcio Bittencourt também vai sair do time. A informação foi divulgada no site oficial do clube.

O Granadeiro já está à procura de um novo nome para assumir como novo técnico da equipe. O problema é que a equipe já estreia no Baianão neste domingo, 29, às 16h, contra o Flamengo de Guanambi, no estádio 2 de julho, em Guanambi.

adblock ativo