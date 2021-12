Técnico Ricardo Silva e meia Bida deixam o Serrano

Apesar do empate em 1 a 1 do Serrano com o Confiança, fora de casa, pela Copa do Nordeste, nesta quarta, 18, o técnico Ricardo Silva pediu demissão do cargo.

Para comandar o time neste sábado, 21, pelo Baianão, contra a Catuense, a diretoria contratou um velho conhecido, Bira Veiga, que já treinou o Índio Mongoió em 2012.

Outro ex-Vitória que já saiu do time foi o meio-campista Bida, de 30 anos, dispensado após a segunda derrota para o Rubro-Negro.

