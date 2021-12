Técnico Renato Gaúcho testa positivo para Covid-19

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, de 58 anos, foi diagnosticado com a Covid-19 e não estará no banco de reservas no jogo contra o Independiente del Valle, pela Copa Libertadores. A informação foi divulgada pelo clube na tarde desta segunda-feira, 5, por meio das redes sociais.

"O Departamento Médico informa resultado positivo para Covid-19 no técnico Renato Portaluppi. O treinador encontra-se assintomático e cumprirá o protocolo de isolamento pelos próximos dias. Desejamos forças e pronta recuperação ao nosso ídolo", escreveu o clube.

Com o diagnoóstico, o comandante sequer viajou com a delegação que embarcou nesta segunda, com destino a Quito, no Equador, onde o Imortal joga pela 3° fase da pré-Libertadores, nesta quarta, 7.

"O treinador já foi medicado e no momento encontra-se assintomático. Renato cumprirá o protocolo de isolamento pelos próximos dias", declarou Gabriel Severo", médico do Grêmio.

adblock ativo