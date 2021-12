Técnico Paulo Sales deixa o comando do Jequié

O técnico Paulo Sales não é mais treinador do Jequié. O clube anunciou na tarde desta terça-feira, 21, a decisão do comandante de não mais seguir na equipe. Segundo nota enviada à imprensa, Sales disse que vai cuidar de outros projetos na carreira.

O time tinha renovado com o treinador em outubro deste ano para seguir com a equipe na disputa do Baianão 2018. Ele comandou o time na conquista da Série B deste ano, que garantiu o acesso à Primeira Divisão.

O clube agora corre atrás de um outro nome para comandar a equipe. O novo comandante deve ser anunciado nos próximos dias.

