Técnico José Mourinho recebe proposta do Ibis

O ex-técnico do Chelsea, José Mourinho, recebeu uma proposta para treinar uma equipe brasileira na temporada de 2016. Trata-se do Ibis de Pernambuco, time conhecido como a "pior" equipe de futebol do mundo.

Em sua conta no twitter, a equipe pernambucana ironizou a atual situação do treinador, que está sem clube, publicando uma imagem de um contrato fictício com propostas nada comuns de salário.

A exemplo disso, como ganhar um bicho a cada jogo perdido e uma cesta básica caso atenda as expectativas do clube. Uma "cláusula" contratual que também chama a atenção é a sequência mínima de triunfos [duas partidas] . Já a conquista de título determinaria a demissão de Mourinho.

Depois de sua saída do Chelsea, o português escolheu exatamente o estado de Pernambuco para passar férias com a família.

Em primeira mão, o contrato do nosso futuro técnico José Mourinho, que já está aqui em Pernambuco. #MourinhoNoÍbis pic.twitter.com/KOan84L7ke — Íbis Sport Club (@ibismania) 28 dezembro 2015

