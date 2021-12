Técnico exalta evolução da seleção feminina em empate com a França no handebol

O técnico da seleção brasileira feminina de handebol, Jorge Dueñas, exaltou a evolução apresentada pelo time nacional no empate por 24 a 24 com a França, em amistoso realizado no último domingo ,25, na casa da adversária, na cidade de Pau.

Em outro duelo contra as atuais campeãs mundiais, disputado na quinta-feira, 22, o Brasil havia sido derrotado com facilidade, por 28 a 17, mas agora conseguiu travar um confronto equilibrado com as francesas e jogou de igual para igual contra o rival europeu.

"O Brasil, desta vez, fez jogo muito sério e equilibrado em todas as fases do confronto. No primeiro tempo, fomos muito equilibrados no ataque e na defesa. Fomos para o intervalo com quatro gols de desvantagem. Começamos a segunda etapa com boa atitude defensiva e bons ataques, que foram nos fazendo chegar perto no placar", analisou o treinador espanhol, que depois enfatizou a força psicológica exibida pelas brasileiras contra as francesas.

"Foi um jogo sério, com boa atitude das jogadoras, que mostraram capacidade de empatar com a França, atuais campeãs mundiais, em casa, em um ambiente de muita pressão", completou o comandante.

Estes jogos serviram como preparação do Brasil para os Jogos Sul-Americanos de Cochabamba, na Bolívia, que serão realizados entre os dias 27 e 31 de maio. Os amistosos com as francesas também marcaram o primeiro contato de Dueñas com o time nacional nesta temporada.

