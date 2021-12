Técnico do PSG Mauricio Pochettino elogia "energia incrível" de Messi

Publicado sexta-feira, 13 de agosto de 2021 às 16:23 h | Atualizado em 13/08/2021, 16:29 | Autor: AFP ouvir

"Eu o vi feliz, com uma energia incrível", disse o treinador no centro de treinamento do clube parisiense em Saint-Germain-en-Laye.| Foto: Bertrand Guay | AFP - Foto: Bertrand Guay | AFP