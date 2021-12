Técnico do PSG confirma Neymar contra o Dortmund e diz que atacante "muda tudo"

Neymar está confirmado na partida desta terça-feira, 18, do Paris Saint-Germain, contra o Borussia Dortmund, pela oitavas de final da Champions League. A informação foi confirmado pelo técnico do clube parisiense, o alemão Tomas Tuchel em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 17.

"Neymar definitivamente jogará amanhã. Obviamente isso muda muita coisa", afirmou ele no Signal Iduna Park, estádio onde a equipe treinou em Dortmund, na Alemanha. O treinador completou. "Neymar, muda tudo, torna as coisas muito mais fáceis. Ele traz qualidade e confiança. Pode ser decisivo. Isso muda tudo para os companheiros de equipe, para Neymar, para todos. A presença dele me traz confiança", acrescentou.

O atacante brasileiro chegou a ser dúvida para a partida após ficar de fora dos últimos três jogos do PSG, com uma lesão na costela. Lesionado na mesma época nos últimos dois anos, o atleta viu o seu clube ser eliminado nas oitavas para o Real Madrid, em 2018 e Manchester United, em 2019.

PSG e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça, 18, às 17h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha. A partida de volta está marcada para o dia 11 de março, em Paris, na França.

