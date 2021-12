Técnico do Karatê do Brasil espera triunfos em 2016

Com a conquista da primeira colocação no quadro geral de medalhas do último campeonato mundial de Karatê em 2014, o baiano e técnico da Seleção brasileira de Karatê, Emerson Sá Barreto, vê com grande otimismo a participação do Brasil nas próximas competições. "O objetivo é manter os excelentes resultados conquistados nos últimos anos. Buscamos manter o protagonismo do Karatê brasileiro no mundo", disse.

A comissão técnica iniciou com antecedência a preparação para 2016. E o capitão também tem se preparado para dar a largada nas competições com pé direito. Atualmente reside nos EUA, onde tem aprimorado o estudo de novas técnicas e tendências do karatê mundial.

Sobre possíveis promessas e destaques da equipe, ele disse que tem um verdadeiro grupo de vitoriosos. "A chamada 'geração de ouro' do Karatê brasileiro conta com muitos atletas talentosos. São muitos. Estes atletas nos fazem lembrar da rica história do Karatê nacional e reforçar a confiança no trabalho que está sendo feito pela confederação e federações", afirmou.

As competições das quais o Brasil fará parte não foram divulgadas. A International Karate Union (IKU) ainda deve anunciar as competições que a equipe brasileira irá disputar em 2016.

adblock ativo