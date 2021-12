Técnico do judô destaca peso da etapa de treinos em Salvador

O Mundial de Judô por equipes passou, mas ainda há atletas de vários países suando o quimono em Salvador.

Para o técnico Luiz Shinohara, o treinamento pós-competição é fundamental para todas as equipes, principalmente para os atletas novos, que estão sendo preparados para a Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016.

A razão é simples. "O judô é o único esporte que requer um adversário para treinar e esse tipo de evento sempre proporciona a chance de conhecer a técnica dos adversários. São atletas que estamos sempre enfrentando nas competições", explicou.

"O treino ajuda porque cada país tem sua 'escola'. Seja lutando ou observando, aprendemos para não sermos surpreendidos nas competições", complementou o brasileiro David Moura.

Assistindo o evento enquanto trabalhava na área, o jardineiro Moisés dos Santos identificou facilmente o brasileiro Eduardo Bettoni. "Aquele ali salvou a pátria", apontou, referindo-se à reação do brasileiro que empatou o placar contra a França e ajudou o Brasil a faturar o bronze no Mundial.

"Foi uma experiência única. Parti para cima e me dei bem", comentou o próprio Bettoni, de 22 anos, que no dia 15 deste mês já disputará o Grand Prix do Brasil.

