Técnico do Jacuipense diz que time vai brigar pelo título do Baianão

O Jacuipense entra no Campeonato Baiano desta temporada pensando no título. Pelo menos é o que garantiu o técnico da equipe, Clebson "Beleza" Araújo, nesta quarta-feira, 18, logo após a vitória por 3 a 0 no jogo-treino contra um time de selecionados do jogador Givaldo, atleta que fez história no futebol em Riachão do Jacuípe.

"O elenco que montamos é pra brigar pelo título [do baiano]. Classificar entre os quatros e brigar pelo título. Além de brigar pela vaga na Copa do nordeste e Copa do Brasil", disse o técnico, em entrevista ao Portal A TARDE.

O time, segundo o técnico, está muito motivado para o início do Baianão. "Beleza" definiu a pré-temporada como satisfatória, apesar do curto período de tempo disponível. "Pré-temporada é meia que curta, tivemos que atroplar etapas, mas tem sido satisfatória. Os novos jogadores chegaram, poucos conhecidos da torcida, mas fizemos contratações pontuais. Eles estão respondendo bem aos trabalhos", contou o treinador.

O treinador revelou também que há ainda um jogador para integrar o elenco. Segundo ele, o lateral-esquerdo Izaldo chega nesta quarta para completar o time para a disputa do campeonato. Depois disso, o elenco estará completo.

O treinandor salientou também a motivação do elenco para o início de temporada. Os jogos de pré-temporada parecem corroborrar com as palavras do comandante.

Até o momento, foram dois jogos-treinos e um amistoso. As três partidas foram vencidas pelo Leão Grená, incluindo a partida diante contra o Fluminense de Feira, quando venceu por 2 a 1, no último domingo, 15, no Eliel Martins, em Riachão. Além disso, bateu também a seleção de Ichu por 7 a 0 na última quarta-feira, 11, no Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe.

Nesta quarta-feira, o time foi a campo outra vez e bateu a seleção formada por jogadores amadores de Riachão por 3 a 0. Inicalmente a partida seria contra o Bahia de Feira, mas foi desmarcada pelo time de Feira.

O time comandado por Clebson estreia no Baianão no dia 29 de janeiro, quando enfrenta o Atlântico no estádio de Pituaçu, às 16h.

*estagiário sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

