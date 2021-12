Técnico do Flu de Feira lamenta eliminação no mata-mata da Série D

Após perder a vaga nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro para a Juazeirense, o técnico do Fluminense de Feira, Paulo Foiani, lamentou a eliminação precoce do time na fase mata-mata da competição.

"Pegamos a Juazeirense que fez uma ótima competição, ficando na nossa frente em pontos. O primeiro jogo foi 3 a 3, sofremos o empate no final. Estava 3 a 2 até os 44 do 2º tempo. O empate no segundo jogo foi injusto. Fomos superiores e tivemos um gol legítimo anulado no 1º tempo. No 2º tempo, eles conseguiram segurar o empate.", disse o treinador.

Apesar da eliminação, Foiani avaliou a participação do Touro do Sertão na competição como razoável para boa. "Conseguimos o maior objetivo que era passar de fase. Foi uma participação de razoável para boa. Tivemos algumas dificuldades durante a competição e ainda assim conseguimos passar em primeiro, onde apontavam que era o grupo mais forte.", afirmou Foiani.

O treinador, que não confirma a continuidade na equipe, se reunirá com a diretoria do clube para decidir o seu futuro. Enquanto isso, o Flu de Feira inicia a preparação para o pré-Nordestão.

Quartas de final

No duelo baiano da Série D, a Juazeirense levou a melhor pelos gols feitos fora de casa. Após empate por 3 a 3 em Feira de Santana, a decisão do último sábado, 29, no Estádio Adalto Moraes, em Juazeiro, terminou sem gols e garantiu o Cancão de Fogo nas quartas de final. Agora, o time enfrenta o América-RN. Quem passar se garante na Série C do Campeonato Brasileiro em 2018.

