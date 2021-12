Técnico do Eunápolis prevê final difícil no Intermunicipal

A cidade de Eunápolis (distante a 641 km de Salvador) vive grande expectativa. O time da região se classificou pela primeira vez para a final do Intermunicipal e pode levar o título de forma inédita. Neste domingo, 26, às 15h, o Eunápolis recebe Euclides da Cunha, no confronto decisivo do Intermunicipal.

Em entrevista ao Portal A TARDE,o comandante da equipe de Eunápolis, Beto Oliveira, comentou sobre a expectativa para o duelo. "A cidade se agigantou. Todo mundo só fala dessa decisão. Nunca tínhamos chegado na final, sempre parando em fases anteriores. Vamos lutar pra ser campeões", afirmou Beto.

Para chegar à final, Eunápolis eliminou equipes fortes como Cachoeira, Ipiaú, Vitória da Conquista e Santo Amaro, que tinha a melhor campanha da competição. Para o treinador, o equilíbrio entre as idades é um dos segredos da equipe.

"Temos jogadores experientes que já jogaram campeonato baiano, mas também temos jogadores jovens, como Luquinhas e Felipe. Foi uma equipe que deu o 'encaixe' certo e conseguimos passar por seleções que foram montadas para ser campeãs", disse Beto.

Com o pensamento 'difícil, mas não impossível', o treinador alertou sobre o Euclides da Cunha, adversário da final. "Treinamos bem essa semana. Vamos enfrentar uma boa equipe, que também vai brigar pelo primeiro título".

