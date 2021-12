Técnico do Brasil no basquete mira taça da Copa América após time ser apresentado

A seleção brasileira masculina de basquete já se prepara em Pindamonhangaba, no interior paulista, para a disputa da Copa América, que será realizada na Colômbia. Novo comandante da equipe, o técnico César Guidetti vai contar na competição com um elenco bastante renovado, tanto que nenhum dos atletas convocados participaram da Olimpíada do Rio, no ano passado, e só um jogador participa da NBA - o ala/pivô Bruno Caboclo, do Toronto Raptors. O armador Georginho também fechou contrato com o Houston Rockets para a pré-temporada, mas tem chances remotas de seguir na equipe para o campeonato.

A lista de 20 convocados ainda sofreu uma baixa, pois o pivô Rafael Hettsheimeir está lesionado e pediu dispensa. Mas apesar dos problemas e da equipe renovada, Guidetti acredita ser possível iniciar o novo ciclo da seleção brasileira masculina de basquete com uma conquista.

"Sempre foi e sempre será um orgulho vestir a camisa do selecionado nacional, por isso, vamos lutar pelos nossos objetivos, ou seja, queremos jogar bem, vencer os jogos e conquistar o título para marcar o nosso nome nessa rica história do basquete nacional. Estamos iniciando um novo ciclo, com uma base de atletas jovens, mas todos com totais condições de desempenhar um bom papel", explicou o treinador.

Bruno Caboclo abriu mão das férias para defender a seleção e garantiu que isso não lhe causou qualquer problema com o Raptors. "A minha equipe não criou nenhum time de problema para me liberar, muito pelo contrário, eles me incentivaram a vir para a seleção brasileira, visto que eles acham positivo que eu defenda o meu País e construa a minha história", relatou.

A equipe do Brasil ficará em Pindamonhangaba até 17 de agosto, quando seguirá para Salta, na Argentina, onde disputará um torneio preparatório. Na Copa América, a seleção está no Grupo A, que será realizado em Medellín, na Colômbia, e vai encarar a equipe anfitriã no dia 25, o México no dia 26 e Porto Rico no dia 27.

