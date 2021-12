Técnico do Benfica rasga elogios a Talisca: "valerá milhões"

O técnico do Benfica, Jesus Luz, se rendeu ao talento de Anderson Talisca após o meia marcar três gols no triunfo de 5 a 0 durante a partida contra o Vitória de Setúbal na sexta-feira, 12. "Fico muito feliz pelo jogo do Talisca. Tem se bem às nossas exigências de posicionamento em campo. Se continuar assim ele será mais um que daqui a uns aninhos vai valer mais uns milhões", elogiou o treinador.

Em seu primeiro gol, Talisca aproveitou a sobra de bola na área e chutou com estilo no cantinho. No segundo, o meia mostrou uma de suas especialidades: cobrança de falta. Na meia-lua, ele bateu rasteiro, tirando da barreira, no contrapé do goleiro. Em seu terceiro tento, o baiano aproveitou o bate-rebate na área e fuzilou gol.

