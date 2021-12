Técnico do Barça elogia parceria entre Neymar e Messi

A esperada dupla Neymar e Messi estreou de fato nesta quarta-feira, quando os dois foram escalados juntos pela primeira vez e atuaram nos 45 minutos iniciais da goleada do Barcelona sobre a seleção da Tailândia, por 7 a 1, em Bangcoc. Para o novo treinador da equipe espanhola, Gerardo Martino, a parceria entre o brasileiro e o argentino já mostrou que pode fazer muito sucesso.

Até então, os dois astros tinham jogados juntos apenas durante 16 minutos, na segunda etapa da goleada do Barcelona sobre o Santos, por 8 a 0, na última sexta-feira, no Camp Nou. Dessa vez, eles tiveram mais tempo. Já mostraram boa sintonia, tentando se encontrar em campo. E marcaram gols: Neymar fez o primeiro, enquanto Messi marcou outros dois e ainda deu passe para dois de Pedro.

"A equipe teve boas jogadas. As de Messi com Neymar foram as que mais chamaram a atenção. Eles se entrosaram bem, mas também houve conexão com os outros jogadores. É o que esperamos com a categoria deles", afirmou Martino. "É evidente que são dois jogadores que podem jogar juntos. Um atua mais pelos lados e o outro fica mais centralizado. É perfeito, não há nenhum problema de entendimento."

O treinador também comentou sobre a evolução de Neymar, que está se recuperando de uma anemia - segundo o Barcelona, esse quadro anêmico é normal para quem passou por recente cirurgia de retirada de amígdalas e não o impede de trabalhar normalmente. "Desde o jogo com o Santos até hoje, ele está indubitavelmente melhor. Conforme passem os dias, vai se sentir ainda melhor", revelou.

Martino também voltou a dizer nesta quarta-feira que, apesar do assédio do Manchester United, o meia Cesc Fàbregas vai continuar no Barcelona, ressaltando que conta com ele para fazer "uma boa temporada". O técnico não quis, no entanto, comentar sobre as notícias na imprensa espanhola de que o clube teria feito uma proposta ao Chelsea para contratar o zagueiro brasileiro David Luiz.

Ao invés de falar de um suposto interesse em David Luiz, Martino preferiu comentar sobre o jovem zagueiro camaronês Bagnack, que veio do Barcelona B. O garoto de apenas 18 anos ganhou uma chance como titular nesta quarta-feira na Tailândia. "Acreditamos que ele tem boas condições. Precisa trabalhar mais com a equipe principal. Assim que ganhar confiança, terá mais possibilidades", explicou.

