Técnico do Bahia de Feira vai usar 'tática sergipana'

Campeão sergipano pelo Confiança e River Plate, o técnico do Bahia de Feira, Nadélio Rocha, vai se valer da experiência para garantir bom resultado no Baianão. O primeiro jogo do Tremendão é contra o Vitória, no Barradão.

"Falta menos de um mês para a bola rolar e nós precisamos, o quanto antes, conhecer a característica dos atletas, a forma como gostam de jogar para que, aos poucos, eu possa dar um padrão ao time", disse.

