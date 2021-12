Técnico do Bahia comenta saída repentina de Jobson

>>Bahia já está definido para o clássico nordestino

Na tarde desta terça-feira, 23, o técnico René Simões comentou, em entrevista coletiva, os problemas vividos pelo atacante Jobson e que culminaram em seu desligamento do Esporte Clube Bahia. O comandante tricolor negou o envolvimento do atacante com drogas e apresentou sua visão do caso.

“Nós vínhamos testando o jogador. Ele passou por alguns exames antidoping e todos deram negativo. Acho que o grande problema, isso eu disse pra ele, é que no Bahia ele não soube administrar o sucesso que estava fazendo. Vinham acontecendo problemas em pequenas proporções e o fato dele ser o jogador mais importante da equipe deu a sensação, para ele, de que podia tudo. Ninguém pode tudo”, opinou.

Áudio: Em coletiva, René comenta os problemas que levaram a desligamento de Jobson (Parte 1)

O professor revelou um dos conselhos que passou ao atleta “Cheguei a dizer rapaz, você está sendo um jogador importante para a equipe, mas não está sabendo lidar com isso. Você foi maltratado por muita gente e agora está usando seu sucesso como vingança, para agredir as pessoas. Mas ele não administrou bem, algumas coisas foram acontecendo. Fora de campo, o relacionamento foi começando a deteriorar um pouco. Depois, esse relacionamento começou a deteriorar dentro de campo, e aí não tivemos outra opção”, disse.

Perguntando sobre quais seriam esses atritos dentro e fora de campo, René preferiu a cautela. “Isso a gente vai guardar, até para a proteção de todo mundo. As medidas foram tomadas internamente. Mas no somatório de tudo, ficou muito difícil. Se um jogador fizesse alguma coisa e você quisesse ter uma mão pesada sobre o jogador, como seria? Ele pensaria se o outro pode fazer isso, por que eu não posso? Então chegamos a essa decisão, que não alegrou ninguém, mas tinha que ser assim, em nome do Bahia”, afirmou.

Áudio: Em coletiva, René comenta os problemas que levaram a desligamento de Jobson (Parte 2)

René aproveitou para destacar a solidariedade e paciência demonstrada pelos demais jogadores. “O grupo comprou essa briga desde que assumimos o risco da contratação do Jobson. Todos estavam empenhados em ajudar o ser-humano Jobson. Como jogador ele tem altíssima qualidade, mas como ser humano tem alguns problemas que precisam ser corrigidos. Nós, da comissão técnica, estávamos muito mais empenhados nisso, eu, particularmente”, garantiu.

“Havia um incômodo, mas esse grupo é especial. Temos um capitão que apesar de jovem é muito maduro. O Titi sabe administrar muito bem isso e me ajudou. Ainda tem Fahel, Fabinho, Carlos Alberto, um monte de gente que comprou essa briga. Os incômodos que existiram sempre foram vencidos em nome desse comprometimento de ajudar o Jobson, mas chegou um momento que o somatório virou um incômodo grande demais e difícil de ser administrado”, revelou.

Para finalizar, René deixou claro sua torcida pela melhora de Jobson. “Espero que ele tenha sido sacudido mais uma vez e que analise e reflita muito. Tomara que ele consiga dar prosseguimento à vida e utilizar o talento que tem para jogar futebol, porque ele não está sabendo usar”, disse.

Jogadores: "Desejo toda sorte e que ele consiga ser feliz em outro ambiente", diz Titi.

Jogadores: "O clube tem regras que precisam ser seguidas", diz Marcelo Lomba.

