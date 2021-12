Técnico de Portugal convoca Cristiano Ronaldo e diz já ter 70% de lista para Copa

O técnico Fernando Santos anunciou nesta quinta-feira, em Lisboa, a convocação de 23 jogadores para os amistosos que a seleção portuguesa fará contra o Egito, no dia 23 de março, em Zurique, e Holanda, no dia 26, em Genebra, que servirão de preparação para a Copa do Mundo. Como não poderia ser diferente, o principal nome desta lista foi Cristiano Ronaldo, que segue sendo decisivo com a camisa do Real Madrid.

Ao falar sobre o astro, o treinador disse desejar que ele "esteja em ótimas condições para o Campeonato Mundial", sendo que admitiu já ter definido a maior parte dos atletas que pretende chamar para a grande competição que será realizada entre os dias 14 de junho e 15 de julho, na Rússia.

O comandante lusitano comentou sobre o assunto ao lamentar o fato de que não pôde convocar todos os atletas que gostaria para estes dois próximos amistosos na Suíça, entre eles o lesionado zagueiro Pepe, ex-Real Madrid e atualmente no Besiktas, da Turquia.

"Há dois anos, a lista de convocados para o Campeonato da Europa (Eurocopa de 2016) estaria muito mais próxima da convocatória final do que esta (para a Copa). Há mais jogadores que gostaria de ter chamado, além de que há dois jogadores lesionados que em condições normais farão parte (do grupo do Mundial), como Pepe e Danilo. Isto sabendo-se que não há indiscutíveis. Diria que está à volta dos 70% daquela que será a lista final. Se juntarmos esta à (convocação) de novembro (de 2017) então sim, diria que estamos muito próximos", revelou Fernando Santos, que há menos de dois anos conduziu Portugal a um inédito e histórico título europeu para o país, batendo a França na decisão realizada na casa dos adversários.

Já ao ser questionado sobre o fato de que o meia André Gomes está enfrentando problemas de adaptação ao Barcelona, seu clube atual, o treinador destacou que estes dois amistosos em solo suíço serão "uma oportunidade de saber qual é o estado anímico do jogador" visando a sua participação no Mundial.

A seleção portuguesa integra o Grupo B da Copa de 2018, que também conta com Espanha, Marrocos e Irã. A estreia na competição será no dia 15 de junho, contra os espanhóis, na cidade de Sochi.

