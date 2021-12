Técnico da Seleção Sub-20 busca talento e caráter em atleta

Um baiano de Salvador terá, a partir do próximo dia 30, um desafio inusitado: comandar a seleção brasileira sub-20 que ele nem sequer convocou, no Mundial da Nova Zelândia, com três semanas de trabalho. Pois bem, esta será a missão de Rogério Micale. Aos 46 anos, o técnico tem vitorioso currículo nas divisões de base. Ele assumiu a função após o anúncio, há uma semana, da surpreendente demissão de Alexandre Gallo, que em fevereiro, ficou na quarta colocação do Campeonato Sul-Americano da categoria.

Convidado pelo novo presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Marco Polo del Nero, Micale começou no cargo na segunda-feira passada, 11, em Atibaia, no interior paulista, na apresentação dos 26 convocados. Precisou cortar cinco da delegação que vai à Oceania. Na sexta, 15, depois de conceder entrevista exclusiva ao A TARDE por e-mail, o treinador baiano divulgou a lista final dos jogadores escolhidos. Bastante lacônico em algumas respostas, Micale revelou como é sua relação com Dunga, técnico da seleção principal e que comandará a equipe olímpica na Rio-2016. Também contou suas perspectivas para o Mundial Sub-20 e a importância de uma boa formação social dos jovens atletas.

O fato de ter assumido a seleção sub-20 com o time já convocado para o Mundial não o preocupou?

Não, não me preocupou. Na verdade, meu pensamento é bem simples: o Brasil é um grande fornecedor de matéria-prima, que é o jogador. Então, toda seleção de jogadores brasileiros que é formada, ao meu ver, será uma equipe forte.

Você iniciou o trabalho na última segunda-feira. Como foi o primeiro contato com a garotada em Atibaia?

Para início, foi um bom contato, uma receptividade excelente. Em resumo, a relação com os atletas foi a melhor possível e fiquei muito satisfeito.

O técnico Dunga e o coordenador da seleção, Gilmar Rinaldi, visitaram a Granja na terça-feira. Vocês chegaram a conversar?

Conversamos, sim. Teremos um norte, um direcionamento para caminhar em conjunto, que começaremos a colocar em prática o quanto antes.

É uma decisão sua ou em conjunto com Dunga o corte de convocados para a formação do grupo com 21 atletas para o Mundial Sub-20?

(Quando a entrevista foi realizada, ainda não havia ocorrido a desconvocação de David (goleiro) e Bruno Lopes (atacante), do Criciúma, Caio Rangel (meia), do italino Cagliari, e Yuri Mamute (atacante), do Grêmio). É uma decisão da comissão técnica da Sub-20. Todos participam da decisão.

Após o convite para assumir o cargo, você chegou a falar com o ex-técnico Alexandre Gallo? Se sim, sobre o quê?

Não, não cheguei a conversar com Gallo.

O que lhe credenciou para ocupar a vaga de técnico da seleção brasileira sub-20?

Os trabalhos realizados nos clubes onde passei. Conquistas, jogadores revelados, e a experiência de trabalhar com essa categoria há 15 anos. (Só no Atlético Mineiro, seu último clube, Micale conquistou, entre outros títulos, o bi da Taça BH (2009/11) e o vice-campeonato da Copa do Brasil Sub-20 de 2012 diante dioVitória, além de ter chegado às semifinais da Copa São Paulo do ano passado. Participou ainda da formação de atletas como os meias Bernard e Dodô, o lateral-direito Alex Silva, os atacantes Carlos e Marion, o zagueiro Jemerson, os volantes Lucas Cândido e Eduardo)

Assumir a seleção sub-20 será seu maior desafio na carreira até hoje?

Sim, com certeza. Seleção certamente é o maior desafio na minha carreira.

Em fevereiro, o Brasil foi apenas o 4º colocado no Sul-Americano Sub-20. O que você irá fazer para modificar a postura do time em campo?

São apenas oito jogadores remanescentes daquele grupo. Quanto à postura, vamos trabalhar com novo projeto de grupo e temos uma expectativa muito boa com relação à resposta.

E, quanto ao Mundial na Nova Zelândia, quais são os grandes adversários do Brasil?

Já no primeiro jogo (1º de junho, às 13h) será um grande desafio, contra a Nigéria (atual campeã mundial sub-17), uma equipe forte técnica e fisicamente. A Coreia do Norte tem uma equipe muito organizada. E a Hungria tem a disciplina europeia. Na segunda fase, não temos como falar muito, pois ainda não sabemos os adversários.

Você é baiano, de Salvador, mas fez a carreira toda no Sul e no Sudeste do país. Por quê? Foi por falta de oportunidade aqui na Bahia?

Não. Saí muito cedo de Salvador e, quando comecei a trabalhar com o esporte, já morava no Sudeste do pais. Foi coisa do destino.

Com mais de dez anos de experiência nessa área, você consegue traçar um raio-x da base do futebol brasileiro?

Sim. Tenho opiniões pessoais quanto a isso. Não são verdades absolutas, mas tenho minha opinião. Estamos vivendo um novo momento, de um despertar para um novo rumo na formação de atletas. Isso demanda um certo tempo, mas o processo foi iniciado. Acho que estamos numa transição, passando por um processo dos profissionais que estão ingressando no futebol de base melhor preparados, com metodologias modernas, avançadas de treinamentos, que nos dão uma certeza de que estamos começando a entrar num caminho certo, num processo de modernização do futebol brasileiro.

E quanto à formação pessoal dos jovens jogadores?

Esse é um dos grandes desafios do futebol brasileiro. Iniciamos a seleção de atletas pelo talento, que é fundamental, mas não podemos fechar os olhos para o aspecto social desse atleta. Hoje se exige muito mais do que apenas jogar futebol. Precisamos ter um olhar mais amplo. Atentos ao talento, mas também ao caráter. Formar o jogador e o homem. No futebol não cabe mais o talento nato, sem o mínimo de condição social, cultural, de saber conviver com o ambiente que o futebol proporciona. A gente vê muitos talentos que se perdem porque não foram preparados não só como atleta, mas como homem. E, quando o sucesso vem, a grande fase vem, ou a má, o cara não tem estrutura emocional e até familiar, acho muito importante para dar um suporte, senão esse cara se perde no caminho.

Agora na seleção, você reencontra Carlos Amadeu (ex-treinador do time sub-20 do Vitória e atual técnico da seleção sub-17). Em 2012, você perdeu o título da Copa Brasil Sub-20 para ele.

(risos) Nós nos encontramos várias vezes após essa final. Tenho ele como um dos melhores treinadores formadores do país. Fico muito satisfeito de estar participando deste novo momento do futebol com ele inserido nesse contexto. Nos falamos sempre que possível.

Uma parte da torcida do Bahia pega no pé do goleiro Jean, após falha gritante no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Assim como ele, outros jogadores podem também não estar vivendo, por exemplo, um bom momento no clube de origem. Haverá alguma conversa sobre isso?

Não. O atleta chega à seleção por um histórico no seu clube, e não pelos últimos dois ou três jogos.

Em entrevista à ESPN, você disse: "Já vi muitos profissionais caírem no futebol brasileiro porque quiseram introduzir uma metodologia mais avançada e os profissionais boicotaram esse treinador". Como mudar este cenário?

Iniciando esse processo desde as categorias mais jovens. Uma mudança de paradigma. Formando não só o jogador, mas o homem.

Como vê o futebol baiano, a dupla Ba-Vi na Série B?

Uma grande tristeza. Sou baiano e gostaria de ver os dois onde sempre estiveram, na Primeira Divisão.

