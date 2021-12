Técnico da Roma alerta para 'agressividade' do Liverpool e faz mistério no ataque

Depois de surpreender o Barcelona com uma virada histórica, a Roma inicia a disputa da semifinal da Liga dos Campeões diante do Liverpool nesta terça-feira, na Inglaterra. Em entrevista coletiva na véspera do confronto, o técnico Eusebio Di Francesco alertou para a força ofensiva do adversário, uma das sensações do futebol europeu na temporada.

"Eles são muito agressivos, mas nós temos uma grande força mental e queremos ir até o fim", declarou. "O Liverpool tem uma intensidade de jogo diferente, é o melhor de todos quando se trata de verticalizar rapidamente. O que precisamos fazer é nos mantermos compactos."

Se fez história diante do Barcelona, ao reverter uma derrota por 4 a 1 na ida com um triunfo por 3 a 0 em casa, a Roma não se dá por satisfeita e Di Francesco alertou que a meta do clube é o inédito título da Liga dos Campeões. "Estou focado apenas neste time e na semifinal. Nossa torcida vai nos ajudar, nós vamos a Kiev disputar a final."

Sobre o time que vai a campo nesta terça, o treinador fez mistério. Ele manteve o suspense sobre uma possível mudança tática na defesa e não revelou quem será o companheiro de Dzeko no ataque: Patrik Schick ou Cengiz Ünder.

"Eu ainda não sei se vamos jogar com três ou quatro na defesa, posso apenas dizer que vou escalar um destes dois no ataque. Ünder e Schick têm 50% de chance de serem titulares. Não vou fazer um favor ao adversário. A dúvida segue entre Ünder e Schick", apontou.

