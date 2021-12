Técnico da França deixa Valbuena fora de convocação para amistosos

O técnico Didier Deschamps decidiu poupar o meia Mathieu Valbuena dos próximos compromissos da seleção francesa, os amistosos com a Alemanha e a Inglaterra, nos dias 13 e 17 deste mês. O jogador do Lyon é vítima de um caso de chantagem sexual que tem o atacante Karim Benzema, do Real Madrid, como um dos réus.

Deschamps afirmou que o jogador não se encontra em seu melhor momento "psicológico" e precisa de um "descanso". "Vocês podem compreender facilmente que ele não está num estado psicológico adequado para jogar, em razão deste caso. Então decidi dar um descanso a ele", disse o treinador.

Um dos jogadores mais presentes nas convocações do técnico, Valbuena acionou a Justiça recentemente para investigar um caso de chantagem que envolve um vídeo íntimo. Pela denúncia, feita em junho passado, o jogador teria recebido uma ligação anônima quando se encontrava concentrado com a seleção francesa. Na ligação, uma pessoa cobrava o pagamento de 150 mil euros em troca da não divulgação na internet de um vídeo erótico em que o atleta apareceria com sua namorada.

O caso ganhou maior repercussão porque durante a investigação surgiram os nomes de Benzema e veterano atacante Djibril Cissé em escutas telefônicas. O atacante do Real Madrid confessou depois que participou de forma "inconsciente" da chantagem. Ele chegou a ser detido e, nesta quinta, o Tribunal de Justiça de Versailles informou que o atleta se tornará réu no caso.

De acordo com a imprensa francesa, Benzema reconheceu "ter intervido e dialogado com Valbuena a pedido de um amigo de infância, que teria sido abordado por três bandidos que teriam posse de um vídeo sexual", de acordo com fonte citada pelos jornais locais. "Benzema declarou ter concordado com seu amigo de infância sobre o que deveria dizer para que seu colega de seleção negociasse exclusivamente com ele." O jogador teria afirmado ainda ter "querido ajudar seu amigo", sem ter a consciência de que estaria participando de um esquema de chantagem contra Valbuena.

Benzema também ficou de fora da convocação de Deschamps. Mas sua baixa já era esperada, por motivos de lesão. Voltando de uma contusão muscular sofrida em outro amistoso da França, no último dia 8, o atacante desfalcou o Real Madrid na partida contra o Paris Saint-Germain, nesta terça-feira, em rodada da Liga dos Campeões.

"Ele não estava disponível para estas duas partidas", disse o treinador francês. "E quanto ao caso, eu obviamente não sei dos detalhes. O melhor a fazer é deixar a Justiça fazer o seu trabalho e tomar as decisões que cabem", declarou Deschamps.

