Técnica nega rompimento da dupla Alison e Emanuel

Na última quinta-feira, circulou a notícia que a dupla medalha de prata no vôlei de praia nos jogos olímpicos de 2012, Alison e Emanuel, teria rompido sua parceria devido a uma decisão da comissão técnica da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Entretanto, a entidade enviou uma nota de esclarecimento para a imprensa, onde a técnica da seleção masculina de vôlei de praia, Letícia Pessoa, negou o fim da dupla e explicou a separação temporária de Alison e Emanuel.

Segundo Letícia, as novas duplas formadas por Alison e Vitor Felipe, além Emanuel com Evandro, tem o objetivo de dar mais experiência aos mais novatos.

"Já tinha combinado com todas as equipes que não mexeria nas duplas neste primeiro ano de seleção brasileira, o que não tem nada a ver com a vida dos atletas no circuito nacional, no qual continuam juntos. A partir da Rússia, faltarão três etapas Grand Slam e outras três Open. Como Alison/Emanuel e Evandro/Vitor Felipe não têm mais chances de título no Circuito Mundial, resolvi mexer para dar mais experiência e motivação aos mais novos. Chamei os quatro para conversar e expliquei que não estava abrindo as duplas. Ninguém rompeu. É só para dar um maior amadurecimento aos garotos. Farei uma experiência, nada mais do que isso. Assim que terminar o Circuito Mundial, as duplas voltarão normalmente", explicou Letícia Pessoa na nota.

adblock ativo