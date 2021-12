Técnica da Seleção estará no Barradão para a final do Baianão feminino

Quem pensou que o jogo da final do Campeonato Baiano feminino, entre Vitória x Juventude, poderia ser sem graça por causa do jogo de ida, que terminou 6 a 0 para o Leão, se enganou. Isso porque a técnica da Seleção Brasileira pincipal, Emily Lima, vai estar presente no Barradão neste domingo, 15, às 10h (horário da Bahia), para assistir o jogo.

A técnica Emily Lima assumiu o comando da Seleção no dia 1º de novembro de 2016, após saída do técnico Vadão. A presença de Emily reforça ainda mais a competitividade da final, já que ela vai ao estádio observar futuras convocadas.

A partida terá transmissão da TVE e da Rádio Sociedade (FM 102,5 e AM 740). Existe também a opção de assistir o duelo diretamente do portal do Irdeb.

