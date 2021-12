Técnica da seleção brasileira convoca Marta Silva para amistoso contra Bolívia

A técnica da seleção brasileira feminina de futebol, Emily Lima, convocou nesta quinta-feira,23, as 24 jogadoras para o amistoso contra a Bolívia, no dia 9 de abril, na Arena Amazônia, às 20h30 (de Brasília), em Manaus. Os principais nomes da lista são as atacantes Marta e Cristiane e a meio-campista Andressa Alves, que ficaram fora anteriormente da convocação para o Torneio Internacional de Manaus, realizado em dezembro passado.

Este será o primeiro amistoso do time nacional neste ano, depois de o Brasil ter fracassado em 2016 em sua tentativa de buscar uma medalha nos Jogos Olímpicos do Rio, onde terminou em quarto lugar na disputa da futebol feminino, em agosto.

Presentes na convocação desta quinta-feira, a laterais Letícia e Jucinara e as meio-campistas Gabi Portilho e Brena foram chamadas pela primeira vez para defender a seleção principal em um jogo em uma data reservada pela Fifa para confrontos envolvendo seleções.

Em baixa no cenário internacional atualmente, o Brasil ocupa apenas o nono lugar do ranking feminino da entidade que controla o futebol mundial. Atual campeã do mundo, a seleção dos Estados Unidos ocupa a primeira posição desta listagem da Fifa.

Confira as convocadas da seleção brasileira:

Goleiras - Bárbara (Kindermann) e Thaís Picarte (Huelva-ESP).

Zagueiras - Rafaelle (Changchun-CHN), Mônica (Orlando Pride), Bruna Benites (Houston Dash) e Andreia Rosa (Avaldsnes Idrettslag-NOR).

Laterais - Fabiana (Corinthians/Audax), Tamires (Fortuna Hjorring-DIN), Letícia (Sporclub Sand-ALE) e Jucinara (Corinthians/Audax).

Meio-campistas - Franciele (Avaldsnes Idrettslag-NOR), Thaisa (Grindavik Football Club-ISL), Brena (Santos), Andressa Alves (Barcelona), Rosana (North Caroline Courage), Gabi Zanotti (Jiangsu Suning Ladies-CHN) e Gabi Portilho (Madrid Club)

Atacantes - Debinha (North Caroline Courage), Marta (Rosengard-SUE), Bia Zaneratto (Hyundai Steel Red Angels-Coreia do Sul), Gabi Nunes (Corinthians/Audax), Cristiane (Paris Saint-Germain), Darlene (Rio Preto) e Thais Duarte (Hyundai Steel Red Angels).

