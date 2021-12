Tardelli festeja gol e vaga antecipada do Atlético-MG

Autor do gol que abriu o placar da vitória por 2 a 1 sobre o The Strongest, conquistada na noite desta quarta-feira, em La Paz, o atacante Diego Tardelli comemorou o fato de ter conseguido ser decisivo para o Atlético-MG e ressaltou a importância de o time se classificar às oitavas de final da Copa Libertadores com duas rodadas de antecedência.

O triunfo obtido na altitude da capital boliviana também deixou a equipe mineira próxima se assegurar a liderança do Grupo 3 da competição continental. Com quatro pontos ganhos, o São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, diante do Arsenal, na Argentina, e é o único time com condições matemáticas de ultrapassar os atleticanos, que ostentam 12 pontos e 100% de aproveitamento até aqui. Com isso, a equipe comandada por Cuca já poderá garantir o topo nesta quinta, caso os são-paulinos no máximo empatem com o rival argentino.

"Foi um resultado importante. A nossa intenção era essa, classificar em primeiro para ter a vantagem. Superamos a altitude, deu certo, saímos com a vitória e a classificação", ressaltou Tardelli.

A campanha irretocável do Atlético-MG motivou o presidente do clube, Alexandre Kalil, a elogiar o trabalho de profissionais que trabalham para que os jogadores do time possam brilhar dentro de campo. "Hoje (quarta), meu parabéns é especial: preparadores físicos, fisiologistas, fisioterapeutas e nutricionistas. Vale a pena investir. Estou orgulhoso", disse o dirigente, por meio de sua página no Twitter.

