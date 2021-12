Talita e Taiana são campeãs no Super Praia de vôlei feminino

A dupla Talita e Taiana venceu, por 2 sets a 1, Elize Maia e Fernanda Berti na final do torneio Super Praia de vôlei, que foi realizado neste último domingo, 13, na praia de Armação, em Salvador.

Talita e Taiana tiveram uma caminhada vitoriosa desde o início do torneio: foram cinco jogos, cinco vitórias, e apenas um set perdido. Elize e Fernanda começaram o jogo abrindo uma pequena vantagem contra Talita e Taiana, mas não demorou muito para que as campeãs passassem à frente no placar. Na passagem para o segundo set,

Elize garantiu diversos pontos nos saques, o que fez com que a dupla vencesse o segundo set e empatasse o jogo.

No tie-break, Talita e Taiana voltaram a vencer. Elas aproveitaram os erros das rivais, e fecharam o placar com cinco pontos de diferença. Foi o terceiro título da dupla em 2014, antes já haviam conquistado a etapa do Circuito BB e medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos.

Na disputa pelo terceiro lugar, a dupla Lili e Duda levou a melhor sobre Maria Clara e Carol por 2 sets a 0. Desde que jogam juntas, Lili e Duda conquistaram pela segunda vez a medalha de bronze, sendo a primeira nos jogos Sul-Americanos.

Premiação

Além Título do Super Praia, Talita e Taiana ganharam a maior premiação de campeonatos nacionais. Elas receberam dois carros da JAC Motors e um prêmio em dinheiro de R$ 79.950,00. O modelo do time vencedor é o JAC J6, enquanto Elize e Fernanda Berti receberá um JAC J3S 1.5 Jetflex, além de um cheque de R$ 55.350,00. Lili e Duda ganharam um JAC J2 e mais R$ 46.125,00.

