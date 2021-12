Talisca poderá ter multa rescisória milionária no Benfica

Ex-Bahia, Anderson Talisca está em alta no Benfica e tem atraído olhares de toda a Europa. Pensando no futuro, o clube português quer alterar a multa rescisória do brasileiro para não perdê-lo em breve para times de outros países - os ingleses seriam os principais interessados no futebol do atacante.

Em uma possível renovação, ele teria uma nova multa com valor milionário. Segundo o jornal O Jogo, a ideia do presidente do Benfica Luís Filipe Vieira é aumentar o salário de Talisca para convencê-lo a aumentar a multa rescisória para 60 milhões de euros (cerca de R$$ 198 milhões).

Entre os principais interessados, o Arsenal chegou a dar sinais de que estaria preparando uma proposta pelo meia atacante em janeiro de 2015, mês em que abre a janela de transferências no Velho Continente. O clube inglês estaria disposto a pagar 21 milhões de euros (R$$ 65 milhões) pelo ex-Bahia.

adblock ativo