Talisca marca e Benfica mantém chances de obter vaga

Uma das principais revelações na temporada na Europa, o meia brasileiro Anderson Talisca mais uma vez salvou o Benfica e manteve a equipe portuguesa viva na Liga dos Campeões [veja vídeo abaixo]. Nesta terça-feira, 4, o ex-jogador do Bahia, de apenas 20 anos, fez o gol da vitória do seu time por 1 a 0 contra o Monaco, no estádio da Luz, em Lisboa, pela quarta rodada do Grupo C, que mais cedo teve o triunfo do Bayer Leverkusen sobre o Zenit St.Petersburg por 2 a 1, na Rússia.

Com os três pontos, o Benfica chegou a quatro e segue na lanterna da chave. No entanto, agora tem a mesma pontuação que os russos e apenas um a menos que os monegascos. O clube alemão mantém uma tranquila liderança, com nove pontos.

Na próxima rodada, marcada para o próximo dia 26, o Benfica terá a dura missão de enfrentar o Zenit St.Petersburg na Rússia. Em casa, o Bayer Leverkusen tentará a classificação antecipada às oitavas de final contra o Monaco.

Em campo, mesmo com pouco apoio de sua torcida no estádio da Luz - só com metade de seu ocupação -, o Benfica mostrou mais disposição que o Monaco e criou boas chances de gol. Mas ele só saiu no segundo tempo, aos 37 minutos. Após escanteio da esquerda, a bola foi tocada da primeira para a segunda trave, onde Anderson Talisca estava livre para chutar de perna esquerda para a rede.

Estadão Conteúdo

