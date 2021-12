Talisca joga futsal e pode ser multado pelo Benfica

O meia do Benfica, Anderson Talisca, foi fotografado enquanto disputava uma partida de futsal com amigos, na última segunda-feira, 24, atitude proibida para os atletas do clube português pelo risco de ocorrência de algum tipo de lesão.

O ex-jogador do Bahia deve sofrer um processo disciplinar e ser multado. Além disso, o canhoto corre o risco de não ser relacionado para o clássico deste domingo, 26, contra o Porto.

Meia foi flagrado jogando uma partida de futsal fora do clube (Foto: RCorreio da Manh

adblock ativo