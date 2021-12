Talisca é eleito o melhor jogador de torneio em Portugal

O meia Anderson Talisca ganhou notoriedade em Portugal no último fim de semana. O baiano jogou suas duas primeiras partidas pelo Benfica no torneio amistoso Taça da Honra, competição que envolveu quatro clubes da região de Lisboa.

No primeiro jogo, o meia marcou o gol da vitória de 1 a 0 contra o Estoril, na última sexta, 18 [veja vídeo abaixo]. Na final do torneio, ele teve outra boa atuação diante do Sporting, mas, desta vez, seu time perdeu por 1 a 0. Mesmo com a derrota, Talisca foi eleito o melhor jogador da competição.

Ex- Bahia, Talisca se transferiu para o Benfica durante a Copa do Mundo pelo valor de R$ 12 milhões, tornando-se a maior transação da história do Tricolor.

Talisca ganhou destaque em jornal português (Foto: Reprodução)

Assista ao gol de Talisca contra o Estoril

