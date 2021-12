Talisca diz ter sido prejudicado por ser estrangeiro

Talisca, ex-jogador do Bahia, disse em entrevista ao programa Futebol no Mundo, do canal ESPN, que foi prejudicado no Benfica por ser estrangeiro. Segundo ele, o clube português favorecia atletas da base.

"Foi um começo muito incrível na minha carreira. No meu primeiro ano de Europa, num clube como o Benfica, foi um ano fantástico pra mim. Infelizmente, tem pessoas que, quando a gente tá bem, quando é brasileiro, quando é estrangeiro, quando o brasileiro tá bem aqui fora tem muitos clubes que acabam te segurando um pouco por ter jogadores do clube, da base, são certas coisas que acontece aqui fora também, não é só no Brasil, aqui fora também tem essas coisas", disse o atleta.

O atleta contou também que, no período de Benfica, se machucou e tem consciência de que também caiu de rendimento.

"Foi um começo bom, mas infelizmente aconteceu várias coisas, eu tive uma queda [de rendimento], me machuquei. Quando cheguei no meu primeiro ano no Benfica, eu já estava 1 ano sem férias, foi na parada da Copa, tive duas pré-temporadas no ano, me machuquei, e teve um momento em que eu não fui bem também, eu sei disso", contou o ex-jogador Tricolor.

Outro fator apontado pelo jogador pela queda de rendimento no time foi a mudança de posição. Talisca passou a jogar mais recuado com Jorge Jesus, ex-técnico do Benfica, hoje técnico do Sporting de Portugal.

adblock ativo