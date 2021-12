Talisca diz só pensar no Benfica e relata carinho pelo Bahia

Responsável pelo segundo gol da vitória do Benfica sobre o Zenit St. Petersburg por 2 a 1, na última terça-feira, 8, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, Anderson Talisca é só amor com o clube português. Mesmo estando na reserva do time de Lisboa, o ex-Bahia disse não pensar retornar ao Brasil tão cedo.

"Minha cabeça esta só no Benfica, só na Europa. O futebol brasileiro proporcionou-me muitas alegrias e fez com que eu viesse para a Europa. Gosto muito do futebol brasileiro mas hoje a minha cabeça está cem por cento no Benfica", disse Talisca, em declarações ao canal Esporte Interativo.

Contudo, o jovem feirense de 22 anos não esconde o carinho e a gratidão pelo Esquadrão, clube que o revelou para os gramados do Brasil afora. "Acompanho os jogos do Bahia desde que saí de lá. Estou sempre ligado. Sou um torcedor. Tenho de agradecer tudo o clube que fez por mim", completou.

adblock ativo