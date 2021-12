Talisca chega ao Benfica e fala em conquistas

Reforço do Benfica para a próxima temporada, Anderson Talisca não escondeu a ambição por grandes conquistas com a camisa dos encarnados. O meia de 20 anos era o grande destaque do Bahia, clube onde foi revelado, ao longo de 2014.

"Podem esperar muito por mim. Sei da importância da torcida para o clube, é um time de massa, como o Bahia, e sei que vamos ser fortes em todas as competições. Venho para fazer história, ajudar o time a conquistar títulos, como foi no Bahia", disse o jogador. Revelado em 2013, Talisca foi o grande destaque do título do Campeonato Baiano, vencido pelo tricolor no início do ano.

O sucesso do meia se estendeu ao Brasileirão, com o jogador sendo um dos poucos elogiados em meio ao início ruim do Bahia na competição. O clube de Salvador é apenas o 16º colocado em nove rodadas disputadas. "Fiz um bom Campeonato Brasileiro e o Benfica apareceu. Tive duas opções, mas acabei escolhendo o Benfica", revelou Talisca, sem, no entanto, especificar qual seria sua outra opção para transferência.

O jogador realizou exames médicos e assinou contrato ontem. A venda da jovem revelação foi a maior transação feita pelo Tricolor. O Benfica pagou quatro milhões de euros ao Bahia para ter o meia.

adblock ativo