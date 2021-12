Tadeu Schmidt é criticado no Twitter após defender caxirola

Após os torcedores arremessaram as caxirolas no campo durante o BA-VI deste domingo, 28, em protesto contra a atuação do Bahia, o apresentador Tadeu Schmidt fez duras críticas aos responsáveis pelo ato durante o programa Fantástico (TV Globo).

Além comentar a falta de educação dos torcedores, o apresentador defendeu o instrumento musical - criado pelo músico Carlinhos Brown para a Copa do Mundo 2014 - e ressaltou que os brasileiros deveriam ter orgulho da invenção.

A declaração gerou inúmeros comentários negativos no Twitter. O seguidor Lucas MSP revelou sua insatisfação com a atitude do apresentador. "Tadeu Schimidt critica a atitude da torcida em jogar as Caxirolas sem nem se dar ao trabalho de ir fundo no contexto do ato", escreveu.

Já o internauta João Henrique Castro questionou as decarações. "Caxirola patrimônio nacional, Tadeu Schimidt? Motivo de orgulho?".

