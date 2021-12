Taça Bahia de Boliche começa neste sábado

Lauro de Freitas, localizada na Região Metropolitana de Salvador, será a capital do boliche nacional nos próximos três dias. Desta sábado, 10, até segunda-feira, 12, ocorre a Taça Bahia, a única etapa do circuito nacional disputada na Região Nordeste. O Boliche Vilas, de 10 pistas, é a sede do torneio, e a bola rola sempre às 8h30, pela divisão principal.

Estarão em ação 40 jogadores de seis federações (BA, RJ, MG, DF, SC e MS) para 20 jogos nos três dias. Os campeões das duas divisões serão conhecidos pelo somatório de pinos nestas partidas.

A grande atração do evento é o atual campeão brasileiro Charles Robini, de Minas Gerais. Ele, que disputou o Pan de Toronto em duplas com o campeão Marcelo Suartz, vai jogar com o baiano Odenis Oliveira. Outra parceria bem cotada é formada por Tuca Maciel e João Neto, ambos da Bahia, vice-campeões do evento em 2014.

