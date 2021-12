Tabela do Campeonato Baiano 2010

O regulamento prevê que os seis times se enfrentam em jogos de ida e volta, grupo contra grupo, classificando-se os quatro primeiros de cada um. A partir daí, acontecem as quartas de final, semifinais e finais.



Desta vez, o rebaixamento ganhará a versão "torneio da morte". Os dois últimos de cada grupo disputarão um quadrangular, e os dois piores serão degolados para a Segunda Divisão.



Uma das duas vagas baianas para a Série D já foi concedida para o Fluminense, vencedor da Copa Governador do Estado, em 2009. A outra ficará com o melhor colocado do interior no Baianão 2010.



CLASSIFICAÇÃO

GRUPO 1

Posição Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols 1º Vitória 28 12 9 1 2 26 9 17 2º Vitória da Conquista 24 12 7 3 2 22 14 8 3º Atlético 20 12 5 2 4 14 11 3 4º Bahia de Feira 16 12 4 4 4 13 10 3 5º Madre de Deus 13 12 2 7 2 18 15 3 6º Colo-Colo 10 12 3 1 8 15 28 -13

GRUPO 2

Posição Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols 1º Bahia 24 12 7 3 2 23 13 10 2º Camaçari 17 12 4 5 3 19 18 1 3º Fluminense 16 12 4 4 4 16 16 0 4º Feirense 12 12 3 3 6 11 15 -4 5º Ipitanga 11 12 3 2 7 15 29 -14 6º Itabuna 7 12 2 1 9 7 18 -11

TURNO

1ª rodada