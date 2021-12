Tabela do Baianão é divulgada com Ba-Vi no dia 1° de Março

A tabela básica do Campeonato Baiano de 2020 foi divulgada pela Federação Bahiana de Futebol na noite deste domingo, 17. A competição começará no dia 15 de janeiro. O Bahia estreia no campeonato contra a Juazeirense fora de casa. Já o Vitória recebe o Jacobina.

>> Confira tabela completa do Baianão

O único clássico Ba-Vi garantido até então no estadual será disputado no dia 1º de março, pela sexta rodada. O mando de campo é do Vitória, seguindo o revezamento adotado a cada ano. No entanto, ainda não está definido se a partida acontece na Arena Fonte Nova ou no Barradão.

A fórmula de disputa da competição é a mesma que foi adotada nesta temporada. A primeira fase funcionará no sistema de pontos corridos, em que as equipes se enfrentam em turno único e os quatro primeiros colocados seguem para as semifinais. Apenas o último colocado será rebaixado à segunda divisão.

As semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta. O primeiro colocado da fase classificatória enfrenta o quarto, enquanto o segundo e o terceiro disputam a outra vaga.

A final também será disputada em dois jogos, que estão marcados para os dias 19 e 26 de abril. A decisão irá para os pênaltis em caso de empate em pontos e saldo de gols.

Segundo estadual mais antigo do Brasil, o Baianão pode passar por uma situação atípica em 2020, já que os dois principais clubes do estado, Bahia e Vitória, devem jogar a competição com a equipe sub-23.

