Suspenso por doping, Brock Lesnar comunica ao UFC sua aposentadoria do MMA

Ex-campeão dos pesos pesados do UFC, Brock Lesnar está aposentado do esporte. Nesta quarta-feira, a principal organização de artes marciais mistas do mundo (MMA) revelou que foi comunicada pelo lutador norte-americano de 39 anos da sua decisão de deixar as competições.

Lesnar retornou de uma ausência de quatro anos e meio das competições em julho de 2016, quando superou Mark Hunt no UFC 200. Mas o resultado foi anulado depois que Lesnar falhou em dois exames antidoping. Ele foi suspenso das competições por um ano pela Agência Antidoping dos Estados Unidos (USADA), que administra a política de combate ao doping do UFC.

A decisão de Lesnar de se aposentar significa que ele foi retirado da lista da USADA de monitoramento dos lutadores durante todo ano. Se ele optar por retornar às competições, terá que cumprir os cinco meses restantes de sua suspensão por doping.

A aposentadoria não afeta a participação de Lesnar em eventos de WWE, uma espécie de luta livre simulada, sendo que a próxima agendada será no dia 2 de abril, em Orlando.

Lesnar lutou apenas oito vezes no UFC, mas acabou se tornando uma das maiores estrelas do MMA, atraindo milhões de jovens fãs para o esporte. No ano passado, ele teve uma bolsa US$ 2,5 milhões para a sua luta com Hunt, além de alguns bônus que não foram revelados. Mas Lesnar falhou em um exame antidoping antes do combate e outro no dia da luta. Ele testou positivo para Clomifeno, uma substância proibida sob as regras da USADA.

O astro conquistou o título dos pesos pesados do UFC apenas na sua terceira luta ao superar Randy Couture em novembro de 2008. Ele defendeu com êxito seu cinturão em duas oportunidades, antes de perdê-lo para Cain Velasquez em outubro de 2010. Depois, em dezembro de 2011, foi superado por Alistair Overeem, na sua última luta antes do retorno aos octógonos em 2016. Além disso, Lesnar teve sérios problemas de saúde, incluindo diverticulites, que atrapalharam a sua carreira no MMA.

