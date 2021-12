Suspenso, Beckham pode perder jogo do título do PSG

O técnico Carlo Ancelotti terá ao menos três baixas para a próxima partida do Paris Saint-Germain, que pode sacramentar o título do Campeonato Francês. Os meias David Beckham e Marco Verratti e o goleiro Salvatore Sirigu foram punidos pelo comitê disciplinar da competição por causa das expulsões no jogo contra o Evian, na semana passada.

Sirigu e Verratti foram suspensos por duas partidas e só devem voltar ao time depois da conquista do título nacional. Sirigu recebeu o cartão vermelho depois do apito final ao se desentender com jogadores do Evian - Saber Khlifa, atacante da equipe adversária, foi suspenso por dois jogos também.

Verratti deixou o gramado após levar o segundo amarelo. Na saída, foi tirar satisfações com o árbitro, o que causou o gancho de duas partidas. Beckham, por sua vez, perderá apenas um duelo. Ele recebeu o cartão vermelho direto ao protagonizar lance perigo, com um chute alto na direção de Youssef Adnane. Não levou punição mais severa porque não chegou a acertar o rival.

O trio do PSG não entrará em campo para o jogo deste domingo, contra o Valenciennes. Diante de sua torcida, no Parque dos Príncipes, o time de Paris só precisa da vitória para comemorar o título independentemente dos outros resultados.

