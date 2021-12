Um rapaz de 23 anos, integrante da torcida do Santa Cruz, a Inferno Coral, foi preso na tarde desta segunda-feira, 5, pela Polícia Militar como primeiro suspeito do assassinato de Paulo Ricardo Gomes da Silva, também de 26 anos.

O torcedor do Sport foi morto, na sexta, no Estádio do Arruda, depois do jogo Santa Cruz x Paraná, pela Série B do Brasileiro. Paulo Ricardo foi atingido por um dos dois vasos sanitários que foram arrancados do banheiro e arremessados da arquibancada para o lado de fora do estádio.

O suspeito, conhecido como "Ronaldinho", foi localizado a partir de uma informação dada ao Disque-Denúncia. No momento da prisão ele estava em uma escola privada, no bairro de Ouro preto, no município metropolitano de Olinda, onde trabalha como servente.

Ele não ofereceu resistência e inicialmente teria negado participação. Depois, teria admitido ter agido junto com mais outras duas pessoas. De acordo com informações extra-oficiais, ele teria comentado sobre o assunto com colegas via internet e em uma delas teria dito que não gostaria de ir "para aquele inferno", referindo-se à prisão.

Em parceria, o Disque-Denúncia e a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) anunciaram domingo que pagariam até R$ 5 mil por informações que levassem ao assassino (ou assassinos). O inquérito corre sob sigilo. A delegada encarregada da investigação, Gleide Ângelo, não se pronunciou.

Angela Lacerda | Agência Estado Suspeito por morte de torcedor no Arruda é preso

adblock ativo