Suspeito de atropelar e matar professor, ex-Botafogo é aguardado para depoimento

O lateral direito do Botafogo-RJ, Marcinho Oliveira, de 24 anos, é aguardado pela polícia para prestar depoimento nesta segunda-feira, 4. De acordo com a 42° DP, o jogador é o principal suspeito de atropelar e matar o professor Alexandre Silva de Lima, na última segunda-feira, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Sem assumir a autoria do crime, o atleta declarou, por meio de sua assessoria, que prestará depoimento e está oferendo suporte aos envolvidos. Além de Alexandre, a esposa da vítima, Maria Cristina José Soares, também foi atropelada e está internada em estado grave, no Hospital Municipal Lourenço Jorge.

"A família do atleta sente muito pelo ocorrido e está dando todo suporte necessário aos envolvidos. O pai do lateral, Sérgio de Oliveira, prestará depoimento, assim como o atleta, durante os próximos dias, de forma exclusiva às autoridades", declarou o jogador por meio de nota.

