Surfistas venezuelanos buscam lugar ao sol na Bahia

Com gastos aproximados de R$ 44 mil, o governo da Venezuela tem bancado todos os gastos de quatro surfistas e um treinador para competir em uma das etapas do WQS (divisão de acesso do Mundial de Surfe) que acontece em Itacaré, no litoral sul da Bahia.



O evento, que termina no sábado, 19, reúne 113 competidores. Destes, 93 são brasileiros e outros 20 estrangeiros de sete países (África do Sul, Japão, Costa Rica, Venezuela, EUA, Uruguai e Indonésia).

O campeão leva 15 mil dólares (R$ 32 mil) e soma 1.000 pontos no ranking do circuito mundial. Para se inscrever no torneio, o competidor precisa gastar 150 dólares (R$ 327).

A política de incentivo ao surfe foi iniciada na Venezuela há três anos, ainda durante o governo de Hugo Chavez (morto em março), e continuou com seu sucessor, Nicolás Maduro.

"Essa é uma prática de governos socialistas, como a Venezuela. No passado, a União Soviética já havia feito isso e Cuba faz até hoje", diz Heriberto Tinoco, 53 anos, técnico da equipe.

Para receber o apoio estatal, o surfista precisa está classificado entre os 10 melhores do país e apresentar resultados satisfatórios. "Se o cara não for bem, o governo corta o apoio. Só os melhores podem representar o país", afirma Tinoco.

Um dos principais surfistas da equipe é Konak Tinoco, 21 anos, filho do treinador. Ele compete na liga americana de surfe e está em décimo lugar no ranking norte-americano. "Passei arrastado, mas consegui entrar no grupo de elite da Venezuela", brinca.

Em sua prancha há um adesivo indicando o apoio do governo venezuelano. "Depois daqui, vou para a Califórnia participar de uma outra competição internacional, que também vai ser bancada pelo governo", afirma.

Perguntado sobre sua posição política frente ao ex-presidente Hugo Chavez - tendo em vista a divisão do país entre chavistas e a oposição -, Konak prefere o silêncio. "Sobre isso não posso falar", dispara, encerrando a conversa com o gestual de um zíper fechado sobre sua boca.



O jornalista viajou à convite da organização do evento

adblock ativo