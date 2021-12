Surfistas prestam homenagem a Irons em Porto Rico

Os surfistas que disputam a divisão de elite do esporte prestaram nesta quarta-feira uma bonita homenagem ao norte-americano Andy Irons, tricampeão mundial de surfe que morreu no dia anterior. Por causa do luto, a disputa da penúltima etapa da temporada, em Porto Rico, foi suspensa até sexta, mas os atletas entraram no mar, na praia de Porta Del Sol, e fizeram um grande círculo, de mãos dadas, para marcar o adeus ao colega.

