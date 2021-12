Surfista é agredido durante competição nas Filipinas

O surfista australiano Brent Symes foi atacado por cinco homens e golpeado com garrafadas e tacos, durante competição realizada na ilha de Siargao, nas Filipinas. Symes utilizou a prancha para se defender e sofreu cortes nos pés. Logo depois de sair da água, o esportista foi protegido por policiais filipinos. As informações são do UOL.

Dencio Dizon, surfista local, falou ao site Surfing Life que as agressões ocorreram após atitude desrespeitosa do australiano. Conforme Dizon, ele não teria obedecido a ordem de deixar o mar, quando iria ser iniciada uma bateria da prova.

Já Brent diz que tinha autorização dos organizadores do evento para ficar próximo do local onde ocorriam as baterias. "Eu tive permissão garantida para ficar na água como um espectador durante a bateria final. Durante a bateria, vi que não estava no lugar certo e peguei uma onda para não ficar no caminho dos competidores", se defendeu o surfista em entrevista ao portal The Intertia.

Um dos responsáveis pelo evento, Janice Talosig, também rebate a versão do australiano. "Não tivemos permissão para começar por causa dele. Eu chamei sua atenção, outro cara também falou com ele. Ele teve numerosos e claros sinais", disse.

