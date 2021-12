A norte-americana Anastasia Ashley, de 26 anos, mostrou que também tem talento fora do mar. A atleta ganhou fama na internet após ser filmada fazendo um aquecimento diferente antes das competições.

Com fones de ouvido, a surfista profissional costuma realizar um ritual antes de enfrentar as ondas e rebola até cair na água. O vídeo foi publicado no YouTube há 10 dias e já tem mais 4,2 milhões de visualizações.

Surfista dá show em aquecimento na areia

