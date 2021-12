Surfista briga com tubarão para salvar amiga no Havaí

Imagine uma pessoa no mar lutar contra um tubarão e vencer? Cena de filme? Não. O incidente aconteceu na última sexta-feira, 31, em Halaula Lighthouse no Havaí. McKenzie Clark surfava tranquilamente com seu amigo Brian Wargo, quando foi atacada por um tubarão que surgiu por baixo de sua prancha.

O tubarão mordeu a mão e a prancha de Clark que, por estar presa pela corda de segurança, foi arrastada pelo animal.

Sem titubear, Brian saltou de sua prancha e partiu para a briga. "Eu vi o tubarão tentando mordê-la novamente. Eu segurei a barbatana dorsal e comecei a dar socos e chutes utilizando a minha prancha. Eu achei que quebraria a minha mão, mas o tubarão parou e voltou a nadar para o fundo do mar", disse Brian em entrevista à ABC News.

Após o salvamento, Brian ainda conduziu a amiga para um hospital que ficava a 40 km de distância. Apesar do susto, McKenzie sofreu apenas alguns ferimentos na mão.

